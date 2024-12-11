В центре Краснодара насмерть сбили пешехода

В Краснодаре произошла авария, в которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края

ДТП случилось на пересечении улиц Седина и Головатого. Водитель Toyota двигался в сторону ул. Кузнечной и не уступил дорогу мужчине, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил пешехода, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Алина Зорина