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В центре Краснодара насмерть сбили пешехода

В Краснодаре произошла авария, в которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края

ДТП случилось на пересечении улиц Седина и Головатого. Водитель Toyota двигался в сторону ул. Кузнечной и не уступил дорогу мужчине, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил пешехода, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Алина Зорина

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