В центре Краснодара насмерть сбили пешехода
В Краснодаре произошла авария, в которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края
ДТП случилось на пересечении улиц Седина и Головатого. Водитель Toyota двигался в сторону ул. Кузнечной и не уступил дорогу мужчине, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил пешехода, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.