Полиция проверяет сведения о вымогательстве у школьника под Анапой

Полиция Анапы проводит проверку сведений о вымогательстве средств у школьника в станице Анапской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. В пабликах распространилась аудиозапись, на которой слышны голоса подростков, требующих от сверстника заплатить от 3 до 5 тыс. руб. В случае отказа они угрожали избить или убить школьника.

По информации из Telegram-каналов, все участники конфликта являются учениками одного заведения станицы Анапской. Полиция начала проверку после обнаружения записи.

Нурий Бзасежев