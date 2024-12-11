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Полиция проверяет сведения о вымогательстве у школьника под Анапой

Полиция Анапы проводит проверку сведений о вымогательстве средств у школьника в станице Анапской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. В пабликах распространилась аудиозапись, на которой слышны голоса подростков, требующих от сверстника заплатить от 3 до 5 тыс. руб. В случае отказа они угрожали избить или убить школьника.

По информации из Telegram-каналов, все участники конфликта являются учениками одного заведения станицы Анапской. Полиция начала проверку после обнаружения записи.

Нурий Бзасежев

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