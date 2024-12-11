На Кубани завели дело о хищении 34 млн рублей при возведении модульных отелей

Прокуратура Краснодарского края провела проверку, на основании которой было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при получении субсидии на более чем 34 млн руб. на возведение модульных отелей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В сентябре 2022 года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края заключило с ООО «А-Море» соглашение, по которому в ноябре того же года предоставило обществу 34 млн руб. субсидии на возведение некапитальных средств размещения туристов. Директор компании по подложным документам о переуступке права аренды земельных участков, подтверждающим право на получение субсидии, перечислила полученные деньги аффилированным лицам.

Позже юрлицо в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» представило недостоверный отчет, согласно которому работы якобы были выполнены. Но по состоянию на апрель 2024 года ООО «А-Море» не возвело модульные отели. В связи этим прокуратура направила материалы проверки в ГУ МВД Краснодарского края, по результатам рассмотрения которых в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Татьяна Ручкина