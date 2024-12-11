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В новогодние праздники тюменские МВД и МЧС будут работать в усиленном режиме

В Тюменской области во время новогодних праздников сотрудники МВД и МЧС перейдут на усиленный режим работы в связи с тем, что в регионе ожидается проведение более 100 праздничных мероприятий с массовым участием тюменцев и гостей области, сообщили в информационном центре правительства.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сотрудники УМВД по Тюменской области перейдут на усиленный режим работы с 29 декабря. «Обеспечивать правопорядок в местах проведения новогодних и рождественских массовых мероприятий будут более 1 400 сотрудников полиции, а также работники частных охранных предприятий, народные дружинники и представители казачества», — сообщил начальник УМВД Александр Смирнов. Подчеркивается, что места проведения праздничных мероприятий будут обследованы кинологами и саперами для выявления взрывоопасных предметов.

Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области начнут работать в усиленном режиме с 27 декабря и проведут противопожарные инструктажи для персонала, задействованного на площадках праздничных мероприятий. Особое внимание будет уделено состоянию систем автоматической противопожарной защиты, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации.

Мария Шараева

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