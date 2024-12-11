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Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Сочи и Адыгеи

В Сочи действует штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Также вероятность схода снежных лавин прогнозируется в горах Адыгеи. По информации метеорологов, наиболее опасный период будет с 18:00 11 декабря до 18:00 13 декабря на высоте более 1,5 тыс. метров.

Угрозу представляют склоны с крутизной более 30 градусов после обильных снегопадов. Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от походов в горы в период действия предупреждения.

МЧС напоминает основные правила безопасности: не выходить в горы во время снегопада и при неблагоприятных погодных условиях, избегать крутых склонов без растительности, а после снегопада не пересекать лощины со склонами более 20 градусов в течение 2-3 дней.

В случае попадания в лавину следует двигаться в сторону от потока и стараться удерживаться на поверхности. При полном попадании под снег необходимо создать воздушный карман.

Для вызова экстренной помощи работают телефоны: 112 — единый номер экстренных служб, 101 — служба спасения, 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия МЧС по Краснодарскому краю.

Нурий Бзасежев

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