В Курганинском районе отремонтировали сети водоснабжения

В станице Новоалексеевской Курганинского района завершили ремонт сетей водоснабжения. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, работы выполнили в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник отметил, что капремонт участка провели за полгода. На протяжении более 3 км уложили новые сети. Кроме того, провели модернизацию водопроводных колодцев и ремонт элементов запорной арматуры.

Всего в Краснодарском крае в этом году по краевой госпрограмме построят, реконструируют и отремонтируют более 390 км сетей. Также работы проводят на 49 объектах водоснабжения и водоотведения.

Татьяна Ручкина