Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Красной Поляне открыли граффити в честь природы Западного Кавказа

В Международный день гор на курорте Красная Поляна представили новый арт-объект в рамках проекта Русского географического общества (РГО) «Географфити». Художники разместили мурал с изображением природы Западного Кавказа на здании пожарного депо, сообщает пресс-служба РГО.

Фото: пресс-служба РГО

Фото: пресс-служба РГО

Основой композиции выступает кавказская серна — символ местной фауны. В оформление также добавили изображения переднеазиатского леопарда, бородача-ягнятника и рододендрона кавказского.

Автор проекта Роман Филиппов отметил, что создание арт-объекта на популярном курорте является большой ответственностью, поскольку работу увидят несколько миллионов людей по всей стране. Он также добавил, что для него было важно передать красоту природы Западного Кавказа и напомнить о важности сохранения экологии местности.

Руководитель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка подчеркнул значимость проекта для экологического просвещения и сохранения природы для будущих поколений.

Красная Поляна регулярно сотрудничает с РГО, организуя фотовыставки и экологические акции. В 2024 году курорт впервые принял участников Географического диктанта на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...