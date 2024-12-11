На Красной Поляне открыли граффити в честь природы Западного Кавказа

В Международный день гор на курорте Красная Поляна представили новый арт-объект в рамках проекта Русского географического общества (РГО) «Географфити». Художники разместили мурал с изображением природы Западного Кавказа на здании пожарного депо, сообщает пресс-служба РГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РГО Фото: пресс-служба РГО

Основой композиции выступает кавказская серна — символ местной фауны. В оформление также добавили изображения переднеазиатского леопарда, бородача-ягнятника и рододендрона кавказского.

Автор проекта Роман Филиппов отметил, что создание арт-объекта на популярном курорте является большой ответственностью, поскольку работу увидят несколько миллионов людей по всей стране. Он также добавил, что для него было важно передать красоту природы Западного Кавказа и напомнить о важности сохранения экологии местности.

Руководитель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка подчеркнул значимость проекта для экологического просвещения и сохранения природы для будущих поколений.

Красная Поляна регулярно сотрудничает с РГО, организуя фотовыставки и экологические акции. В 2024 году курорт впервые принял участников Географического диктанта на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря.

Нурий Бзасежев