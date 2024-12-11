В Сочи на границе с Абхазией изъяли 1000 пачек сигарет, спрятанных в машинах

На российско-абхазской границе, на таможенном посту в Адлере задержаны две иномарки с контрабандной табачной продукции. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, в тайниках машин нашли более 1 тыс. пачек сигарет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При проверке машин сотрудники таможенного поста остановили автомобиль Lifan, прибывший из Абхазии. При досмотре специалисты нашли между задним пассажирским сиденьем и багажным отделением тайник — сбитый из фанеры и обшитый войлоком короб. Он использовался в виде перегородки между салоном и багажным отделением. В нем были спрятаны блоками и россыпью 532 пачки сигарет.

В этот же день сотрудники таможни задержали еще один автомобиль, Chevrolet Lanos. Там под задним пассажирским сиденьем и в потолке машины было две ниши, в которых находились более 470 пачек сигарет без акцизных марок. Как пояснили нарушители, сигареты они купили в Абхазии для продажи на территории РФ.

Таможенники изъяли 1002 пачки табачных изделий и машины, использованные для незаконной перевозки. По фактам незаконного перемещения табачной продукции через границу возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.

Татьяна Ручкина