Ильдар Абдразаков возглавил Севастопольский театр оперы и балета

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков назначен новым руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наташа Разина / Мариинский театр Фото: Наташа Разина / Мариинский театр

Господин Абдразаков родился в Уфе. Его мать Таскиря Абдразакова — художница, а отец Амир Абдразаков — режиссер и основатель киностудии «Башкортостан».

Ильдар Абдразаков получил образование в Уфимском государственном институте искусств, который окончил в 1999 году. Выступает на сцене с четырех лет.

Сейчас оперный певец является солистом Большого и Мариинского театров. Он удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии России и обладателем ряда международных наград. Кроме того, Ильдар Абдразаков входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Нурий Бзасежев