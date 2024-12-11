Ильдар Абдразаков возглавил Севастопольский театр оперы и балета
Российский оперный певец Ильдар Абдразаков назначен новым руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фото: Наташа Разина / Мариинский театр
Господин Абдразаков родился в Уфе. Его мать Таскиря Абдразакова — художница, а отец Амир Абдразаков — режиссер и основатель киностудии «Башкортостан».
Ильдар Абдразаков получил образование в Уфимском государственном институте искусств, который окончил в 1999 году. Выступает на сцене с четырех лет.
Сейчас оперный певец является солистом Большого и Мариинского театров. Он удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии России и обладателем ряда международных наград. Кроме того, Ильдар Абдразаков входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.