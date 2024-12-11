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Ильдар Абдразаков возглавил Севастопольский театр оперы и балета

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков назначен новым руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: Наташа Разина / Мариинский театр

Фото: Наташа Разина / Мариинский театр

Господин Абдразаков родился в Уфе. Его мать Таскиря Абдразакова — художница, а отец Амир Абдразаков — режиссер и основатель киностудии «Башкортостан».

Ильдар Абдразаков получил образование в Уфимском государственном институте искусств, который окончил в 1999 году. Выступает на сцене с четырех лет.

Сейчас оперный певец является солистом Большого и Мариинского театров. Он удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии России и обладателем ряда международных наград. Кроме того, Ильдар Абдразаков входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Нурий Бзасежев

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