Сочи Парк получил премию Russian Business Travel & Mice Award

Пятнадцатая ежегодная церемония награждения профессионалов индустрии прошла 6 декабря в Москве

Фото: Пресс-служба Сочи-Парк

Лидерство в престижной номинации «Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки» нам обеспечило открытое народное голосование, а окончательную победу — мнение профессионального экспертного совета. По достоинству были оценены MICE-возможности и эксклюзивные предложения парка, уникальные площадки по проведению мероприятий, одна из которых — самый большой шатер-шапито в России «Сочи Парк Арена». В 2024 году на территории тематического парка развлечений прошли более 40 мероприятий В2В, включая 27 фестивалей с общим количеством участников более 17 тысяч человек в 2024 году, и более 900 мероприятий В2С, таких как индивидуальные поздравления, выпускные и дни рождения.

Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка: «Получить высокое признание нашей работы в юбилейный для парка десятый год невероятно важно для нас. Гордимся, что профессионалы MICE индустрии видят в нас не просто тематический парк развлечений, а равнозначного партнера, предлагающего эксклюзивные возможности в сфере делового туризма».

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