Краснодарца осудили на 4,5 года за попытку дать взятку замначальника СИЗО

Октябрьский районный суд Краснодара осудил на 4,5 года колонии строгого режима Анастаса Тильгерова. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ за попытку дать взятку заместителю начальника СИЗО №1 г. Краснодара, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В сентябре 2023 года краснодарец попытался передать замначальника СИЗО взятку в размере 500 долларов США (более 48 тыс. руб. по курсу Центробанка РФ на 6 сентября 2023 года). За эти деньги он просил незаконно распределить его знакомому, находящемуся в СИЗО, бытовую технику: холодильник, телевизор, вентилятор, ТВ-антенну, крепление для телевизора и сетевой фильтр. Сотрудник УФСИН сообщил о поступившем ему предложении в правоохранительные органы. Сразу после передачи денег Анастаса Тильгерова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее судимый краснодарец признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его выплатить штраф в 20-кратном размере сумме взятки — почти 976 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина