Уральца обвиняют в попытке убийства после выстрелов из строительного пистолета

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение 52-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как сообщили в пресс-службе ведомства, он дважды выстрелил из пневматического строительного пистолета в своего 29-летнего приятеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел вечером 9 декабря в Екатеринбурге в доме по ул. Пархоменко. Приятели совместно распивали алкогольные напитки, после чего у них разгорелся конфликт. «Выстрелы, как полагает следствие, были произведены с целью убийства потерпевшего, однако его смерть не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам. В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в больницу для оказания ему необходимой помощи», — сообщили в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых конфликт произошел на фоне ревности. «Дама сердца, ставшая причиной этой "односторонней дуэли", в квартире в этот момент не находилась», — добавил полковник Горелых.

Подчеркивается, что в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения. Строительный пистолет изъят с места происшествия.

Мария Шараева