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На трассе Джубга — Сочи завершили установку свай после оползня

Дорожные службы завершили 10 декабря монтаж труб-свай на оползневом участке федеральной трассы А-147 «Джубга — Сочи». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

Схема движения транспорта на участке соединения трасс А-147 и А-148 была изменена 27 ноября для ликвидации последствий оползня. Через неделю, 8 декабря, внесли новые корректировки, согласно которым автомобили перенаправляют на встречную полосу.

Разрушительный оползень нанес повреждения подпорной стене, дорожному полотну и системе ливневой канализации рядом с отелем Alean Family Sputnik.

Нурий Бзасежев

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