Процедуру наблюдения ввели в отношении водного центра «Мацеста» в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хостинская Мацеста», управляющего спортивно-оздоровительным водным центром «Мацеста» в Сочи. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск подал ООО «СК 21», правопредшественник компании «Агентство по развитию территорий "Геоника"». Основанием для требований послужили невыполненные обязательства на сумму 15,7 млн руб., включая основной долг в 13,7 млн руб. и проценты в размере 1,9 млн руб. Суд включил эти требования в реестр третьей очереди.

Временным управляющим ООО «Хостинская Мацеста» назначен Петр Черепанов.

Центр расположен на улице Октября, 4 в Сочи и предлагает занятия для детей от 5 до 12 лет, а также программы аквааэробики, детского фитнеса и для беременных.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Хостинская Мацеста» было зарегистрировано в Сочи в 2014 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Учредителями компании являются Арутюн Сурмалян и Севак Казарян. В 2023 году выручка компании составила 5,3 млн руб. при убытке в размере 14,1 млн руб.

Тат Гаспарян