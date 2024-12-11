АТОР: Высокие цены сдерживают продажи туров на Красную Поляну

В преддверии новогодних праздников наблюдается незначительное увеличение спроса на туры в Красную Поляну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Количество бронирований на курорты Красной Поляны выросли на 2–3% по сравнению с прошлым годом. Однако общий спрос на зимний сезон 2024–2025 годов демонстрирует рост на 8–10% относительно зимы 2023 года.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин объяснил умеренные темпы продаж путевок опасениями туристов из-за высоких цен на отели, услуги и перелеты. Также, по его словам, важную роль играет неопределенность с погодой и наличие устойчивого снежного покрова в новогодний период.

«Горнолыжники и в будни, и в праздники едут в горы с одной целью — кататься. Если снега на склонах Красной Поляны в новогодние праздники не будет, придется сидеть в отеле или искать другие развлечения. Поэтому туристы сейчас мониторят прогнозы погоды и цены на авиабилеты»,— отметил господин Ромашкин.

Он также отметил, что число бронирований туров в Красную Поляну с заездами после новогодних праздников выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты «Алеан», Anex и Pegas Touristik отмечают, что высокий спрос на отдых в Красной Поляне в новогодний период сдерживает дороговизна авиабилетов. Так, перелет из Москвы в Сочи и обратно (30 декабря — 4 января) с багажом обходится в 35–38 тыс. руб. на человека, что сопоставимо с 4–5 ночами проживания в отеле категории 3 и 4 звезд.

Вместе с тем администрация Сочи прогнозирует полную загрузку отелей к праздникам. Сейчас забронировано 85% номерного фонда курорта и игорной зоны. Городские власти ожидают, что оставшиеся места будут заняты туристами, планирующими отдых незадолго до праздников.

Нурий Бзасежев