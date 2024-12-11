Суд в Ревде приговорил к 5 годам участника ОПГ за хищение 1,8 млн из банкоматов

Ревдинский городской суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима участника преступной группы за хищение денег из банкоматов. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, всего участники ОПГ похитили более 1,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Совершению преступлений предшествовала тщательная подготовка: определялось наличие и расположение внутри магазинов и учреждений банкоматов с денежными средствами, их конструкция, наличие охранной сигнализации, видеокамер», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, после тщательной подготовки участники ОПГ ночью проникали в административные здания, в которых с помощью газосварочного оборудования повреждали банкоматы и похищали оттуда деньги. Подчеркивается, что участники ОПГ пытались похитить 592 тыс. руб. из банкомата в медучреждении, однако задуманное не сумели довести до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Суд признал участника ОПГ виновным по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в особо крупном размере). Его сообщник был приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии, его дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он заключил досудебное соглашение.

Мария Шараева