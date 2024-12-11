На границе в Сочи остановили иномарки с крупной контрабандой сигарет

На таможенном посту «Адлер» на российско-абхазской границе пресекли очередные попытки ввоза табака с сокрытием от таможенного контроля. Задержаны две иномарки с контрабандной табачной продукцией, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

При проверке автомобиля Lifan, приехавшего из соседней республики, между задним пассажирским сиденьем и багажным отделением нашли сбитый из фанеры и обшитый войлоком короб. Он использовался в качестве перегородки между салоном и багажником. Внутри обнаружили блоками и россыпью 532 пачки сигарет Business Royals с абхазскими акцизами. Также нашли сигареты марки Gagra RED без акциз.

В тот же день на границе остановили автомобиль марки Chevrolet Lanos. В салоне нашли тайник. Внутри лежала табачная продукция Mentol Super Slims. Во втором тайнике нашли еще одну партию сигарет этой же марки. Всего в машине пытались провезти 470 пачек сигарет без акцизов.

Нарушители рассказали таможенникам, что купили сигареты в Абхазии для передачи на территории России за денежное вознаграждение. Больше 1 тыс. пачек сигарет и автомобили изъяли. Возбуждены административные дела о контрабанде по ч. 2 ст. 16.1 и по ст. 16.3 КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков