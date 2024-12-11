На Кубани за неделю выявили более 2 тысяч случаев ОРВИ

В Краснодарском крае за минувшую неделю зарегистрировали 2,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, а также 20 случаев гриппа. Как сообщает пресс-служба администрации региона, показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гриппом заболели только непривитые жители региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Превышение эпидемических порогов на территории края не зафиксировано. Также случаев массовой заболеваемости не выявили в отдельных муниципалитетах.

Кроме того, на Кубани завершили прививочную кампанию против гриппа. Вакцинация охватила более 3,48 млн человек.

В Роспотребнадзоре напомнили об основных мерах профилактики: регулярно мыть руки с мылом, применять дезинфицирующие средства и избегать контакта с заболевшими. При появлении первых симптомов специалисты советуют оставаться дома и обращаться к врачу для предотвращения распространения инфекции.

Нурий Бзасежев