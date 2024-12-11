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Жителям пострадавших от БПЛА домов в Тихорецком районе выплатили 20 млн рублей

В Тихорецком районе завершили выплаты финансовой помощи жителям домов, пострадавших от атаки ВСУ беспилотниками в ночь на 21 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, из резервного фонда региона направили более 20 млн руб.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Компенсации получили 1365 человек, у которых повредилось жилье. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков отметил, что по итогам обследования домов мэрия Тихорецка сформировала шесть списков, по которым проводилась поэтапная выплата единовременной материальной помощи.

Жителям поселков Каменный и Тихонький выплатили по 15 тыс. руб. Также помощь оказали гражданам, в чьих домах были выбиты стекла, повреждены кровли и стены.

Утром 21 сентября средства ПВО подавили два беспилотника в Тихорецком районе. Из-за падения обломков одного из них возник пожар с детонацией взрывоопасных предметов. После этого для организации помощи людям власти ввели локальный режим ЧС. Всего в поселках Каменный и Тихонький оказались повреждены 52 дома, в 131 нарушены инженерные коммуникации.

Татьяна Ручкина

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