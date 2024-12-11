СКР взял на контроль проверку ремонта детдома в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР Андрею Маслову провести проверку информации о некачественном ремонте в краснодарском детском доме. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях писали, что подрядчик использовал низкокачественные материалы при ремонте учреждения для детей-сирот в рамках госпрограммы «Дети Кубани». В результате работ появилась угроза обрушения кровли здания. Пользователи пишут, что жалобы в различные инстанции оказались безрезультатны.

Глава СКР потребовал доложить об итогах первоначальных проверочных мероприятий, а также сообщить об окончательных результатах проверки. Исполнение поручения на контроле центрального аппарата ведомства.

Нурий Бзасежев