Новогодние траты краснодарцев достигли 19 тысяч рублей

Расходы жителей Краснодара на празднование Нового года в 2024 году достигли 19 тыс. руб. Это превышает прошлогодний показатель в 17,7 тыс. руб. на 7%. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Среднероссийский показатель праздничных трат составляет 21 тыс. руб. на человека без учета покупки подарков. Лидерами по заявленному объему новогодних трат стали жители Москвы (24,1 тыс. руб) и Санкт-Петербурга (22,4 тыс. руб).

В топ-5 городов с наибольшим праздничным бюджетом также вошли: Красноярск (20,5 тыс. руб), Екатеринбург (20,2 тыс. руб) и Самара (19,8 тыс. руб).

Ранее сообщалось, что более половины жителей Краснодара планируют организовать праздничное застолье, на которое собираются выделить свыше 10 тыс. руб.

Нурий Бзасежев