В Горячем Ключе отменили новогодние гуляния и салюты

Власти Горячего Ключа приняли решение отказаться от масштабных праздничных мероприятий и фейерверков в новогодние праздники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Белопольский.

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Вместе с тем администрация курорта прогнозирует заполняемость средств размещения на уровне 95%.

Для обеспечения безопасности отдыхающих и местных жителей все экстренные службы города переходят на усиленный режим работы. Как отметил Сергей Белопольский, особое внимание уделят бесперебойной работе коммунальных служб.

На случай непогоды подготовили противогололедные материалы, спецтехнику для уборки снега и обеспечения транспортной доступности к социальным объектам.

Ранее власти Геленджика также призвали отказаться от массовых гуляний и фейерверков. Глава курорта Алексей Богодистов заявил, что в городе не планируют проводить масштабные мероприятия до окончания СВО.

Нурий Бзасежев