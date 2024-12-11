Сочинские аграрии увеличили сбор ягод на четверть в 2024 году

Урожай ягод в Сочи достиг 7,4 тонн в 2024 году, превысив показатели прошлого года на 24,5%. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2023 году сбор голубики, ежевики и малины составлял 5,9 тонны. По словам местного фермера Амаяка Кочконяна, увеличению урожайности способствовали благоприятные погодные условия и повышенные затраты на агротехнические мероприятия.

«Климат в этом году был более благоприятный, также фермеры не скупились на качественные удобрения, своевременный полив растений, обработку и, конечно, удобрения от вредителей»,— отметил господин Кочконян.

Фермер предполагает сохранение или увеличение объемов урожая в 2025 году. По данным мэрии от 25 ноября, аграрии курорта собрали 117 тонн экзотических ягод и фруктов в 2024 году. Общий урожай плодов и ягод в Сочи предварительно составит 446 тонн, что на 2% больше показателя 2023 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте увеличат урожай фруктов и орехов до 456 тонн. Урожай косточковых плодов, в том числе сливы, алычи и персиков, увеличился на 1% в текущем году и достиг 95,2 тонны.

Вячеслав Рыжков