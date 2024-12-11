Роспатент отклонил возражение кубанского застройщика по поводу логотипа ССК

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) не удовлетворила возражение ООО СЗ «ССК» против регистрации товарного знака, следует из заключения ведомства. Застройщик пытается доказать свои исключительные права на бренд «ССК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В прошлом году компания подала в Роспатент заявку на регистрацию комбинированного обозначения «ССК» в отношении услуг 37-го класса (строительство и ремонт) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В мае этого года ведомство зарегистрировало на имя застройщика товарный знак, оставив неохраняемым элементом сочетание букв «ССK». Роспатент посчитал, что входящие в состав заявленного обозначения буквы не обладают различительной способностью и сходны до степени смешения с элементами других товарных знаков, зарегистрированных на имя ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» и ООО «Среднеуральская строительная компания».

В возражении застройщик просил отменить принятое решение. Вместе с этим он требовал зарегистрировать товарный знак с неохраняемым элементом в отношении всех заявленных услуг 37-го класса МКТУ. Девелопер указал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными из-за графических отличий.

Однако служба провела анализ, после которого признала заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «сходными до степени смешения». В связи с этим коллегия отказала застройщику в удовлетворении возражения.

Андрей Куценко