Правительство РФ утвердило два пункта тестирования мигрантов в Краснодаре

Правительство России утвердило перечень из 92 госучреждений, где иностранные граждане будут сдавать экзамены. В список также попали два пункта тестирования, расположенные в Краснодаре. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В столице региона тестирование проведут в Кубанском государственном университете на ул. Ставропольской, 149, а также в Краевом миграционном центре на ул. Дзержинского, 100/5. Иностранцы пройдут проверку знаний по русскому языку, основам законодательства РФ и истории России.

Всего с начала 2024 года количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%.

Нурий Бзасежев