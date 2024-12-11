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Правительство РФ утвердило два пункта тестирования мигрантов в Краснодаре

КубГУ и Миграционный центр Краснодара проведут экзамены для иностранцев

Правительство России утвердило перечень из 92 госучреждений, где иностранные граждане будут сдавать экзамены. В список также попали два пункта тестирования, расположенные в Краснодаре. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В столице региона тестирование проведут в Кубанском государственном университете на ул. Ставропольской, 149, а также в Краевом миграционном центре на ул. Дзержинского, 100/5. Иностранцы пройдут проверку знаний по русскому языку, основам законодательства РФ и истории России.

Всего с начала 2024 года количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%.

Нурий Бзасежев

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