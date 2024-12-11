В Озерске производитель буровзрывного оборудования планирует создать технопарк

В Челябинской области один из резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Озерск» —производитель оборудования для буровзрывных работ компания «Интео» — планирует организовать технопарк. Об этом сообщает «Атом-ТОР», управляющая территориями опережающего развития в закрытых административно-территориальных образованиях.

Планируется, что площадь производственных помещений технопарка превысит 5 тыс. кв. м, площадь участка — 3,6 га. «Определены потенциальные резиденты: здесь планируют производить двигатели для беспилотных летательных аппаратов, оборудование для буровзрывных работ, а также сигнальные устройства контроля загрязнения масляных фильтров двигателя автомобиля»,— сообщает «Атом-ТОР». Прогнозируется, что потенциальные резиденты инвестируют в создание производств около 700 млн руб. и организуют 80 рабочих мест.

Сейчас разрабатывается дорожная карта, в которой будут обозначены сроки реализации проекта.

«Интео» является резидентом ТОР «Озерск» с 2019 года. Компания организовала в закрытом городе производство зарядно-смесительных машин для буровзрывных работ.