Прокуратура начала проверку после избиения подростка на пляже в Крыму

Прокуратура Крыма начала проверку обстоятельств избиения подростка на пляже Щелкино Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах зафиксирован конфликт между несовершеннолетними. Во время драки одна девочка получила травмы.

Прокуратура установит все обстоятельства происшествия. Представители ведомства также проверят работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на соответствие закону.

Нурий Бзасежев