На новогодних каникулах челябинцы планируют потратить в среднем 18,9 тыс. рублей

В среднем челябинцы планируют потратить в новогодние каникулы, исключая расходы на подарки, 18,9 тыс. руб. Год назад эта цифра составляла 18 тыс. руб., следует из опроса платформы SuperJob.

Местные жительницы чаще рассчитывают траты заранее — 36% против 30% среди жителей. При этом бюджет челябинок меньше на 2,7 тыс. руб. В среднем по стране россияне готовы потратить в праздники 21 тыс. руб. Самые большие бюджеты — у москвичей и петербуржцев (24,1 тыс. руб. и 22,4 тыс. руб. на человека соответственно). В топ-5 также вошли Красноярск, Екатеринбург и Самара (20,5 тыс. руб., 20,2 тыс. руб. и 19,9 тыс. руб. соответственно).

Виталина Ярховска