В Сочи увеличат урожай фруктов и орехов до 456 тонн

Сельскохозяйственные предприятия Сочи нацелены на увеличение валового сбора фруктов, ягод и орехов в 2024 году на 2%, что позволит достичь почти 456 тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

На 24,5% может увеличиться сбор ягодных культур, таких как голубика, ежевика и малина. Прогнозируемый урожай составит 7,4 тонны.

Урожай косточковых плодов, в том числе сливы, алычи и персиков, увеличился на 1% в текущем году и достиг 95,2 тонны. Однако сбор семечковых фруктов, таких как яблоки и груши, снизился на 1,8%, составив 25,1 тонны. В то же время валовой сбор фундука демонстрирует положительную динамику, увеличившись до 137,2 тонны. Рост составил 5%.

Сейчас продолжается сбор цитрусовых — мандаринов и лимонов. Специалисты прогнозируют сбор 4,05 тонны, что на 29% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако урожай субтропических культур, таких как хурма, киви, инжир и фейхоа, ожидается на уровне 187 тонн. Это на 2% выше показателей предыдущего года.

С начала 2024 года специалисты собрали в Сочи 3,3 тонны цитрусовых, что на 29% ниже, чем в 2023 году, когда урожай составил 5,7 тонн. По прогнозам мэрии, к концу текущего года объем сбора цитрусовых может достичь 4 тонн.

В целом в 2024 году в Сочи планируют собрать около 200 тонн субтропических фруктов, что соответствует уровню 2023 года. Пока специалисты собрали 117 тонн различных плодов, в том числе цитрусовые, киви, хурму и фейхоа.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце октября инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили наличие карантинного объекта в партии свежей хурмы, поступившей из Абхазии. В 80 кг фруктов обнаружили западный цветочный трипс. Фрукты вернули в Абхазию.

Мария Удовик