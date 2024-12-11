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Два человека пострадали в ДТП на трассе в Сочи

На федеральной трассе А-147 в Сочи произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Вечером 10 декабря водитель Mercedes не справился с управлением и врезался во временное ограждение на 189-м км ремонтируемого участка дороги. От столкновения пострадали двое.

В результате аварии оказались повреждены десять водоналивных блоков. Кроме того, на месте происшествия произошел разлив топлива, который оперативно устранили.

Схему движения транспорта на участке слияния трасс А-147 и А-148 в Хостинском районе Сочи изменили 27 ноября. Решение приняли для проведения работ по ликвидации последствий оползня. Позже, 8 декабря, стало известно о новых корректировках в движении, согласно которым автомобили перенаправляют на встречную полосу.

Нурий Бзасежев

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