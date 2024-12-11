Председателя кооператива осудят в Туапсе за хищение 39 млн рублей у 78 человек

Прокуратура Туапсинского района завершила расследование уголовного дела в отношении 46-летнего главы потребительского кооператива, подозреваемого в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму свыше 39 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Туапсинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в котором председателя кредитного потребительского кооператива обвиняют в совершении мошеннических действий, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и легализации доходов, полученных преступным путем, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой.

По версии следствия, с 2019 по 2023 года обвиняемый использовал свое служебное положение для обналичивания и хищения бюджетных средств, предназначенных для граждан, имеющих право на получение материнского капитала. Фигурант дела заключал с ними договоры займа на строительство жилья, однако после поступления средств на счет кооператива небольшая часть суммы доходила до заемщиков. Вместо этого гражданам предоставляли заведомо нерентабельные земельные участки в Псковской области, находившиеся в собственности председателя.

В результате его действий 78 граждан стали жертвами мошенничества и понесли убытки. Общая сумма ущерба превысила 39 млн руб. Полученные незаконным путем средства обвиняемый использовал для приобретения дополнительных земельных участков и обналичивал их с целью сокрытия источников происхождения.

Уголовное дело направили в Туапсинский городской суд Краснодарского края для дальнейшего рассмотрения.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Туапсе проверила соблюдение норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок в спортивной школе №6. В ходе надзорной деятельности специалисты обнаружили, что директор учреждения неправомерно продлил сроки выполнения аварийно-восстановительных работ в здании, пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации. Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю изучило представленные материалы и назначило руководителю штраф в размере 20 тыс. руб.

Мария Удовик