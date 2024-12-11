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В Курганской области два человека погибли во время пожара

Следственные органы Курганской области начали проверку по факту гибели двух человек во время пожара в частном доме. Личность одного из них пока не установлена, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Возгорание началось днем 10 декабря в одном из частных домов на улице Сибирская в селе Чаши Каргапольского района. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек, в том числе 70-летнего хозяина дома. Личность второго погибшего устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, хозяин дома в этот день отмечал юбилей, возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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