Обвиняемый в хищении более 5 млн рублей сочинец предстанет перед судом

Прокуратура Адлерского района завершила расследование уголовного дела против местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура курорта утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сочи, который стал фигурантом дела по ч.ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По материалам дела, обвиняемый, выдавая себя за коммерческого директора ООО «Лес Сервис», обещал клиентам изготовление и поставку домокомплектов из минибруса.

Однако, как показало расследование, обвиняемый не планировал выполнять обязательства. В результате его действий пострадали 11 граждан. Общий ущерб превысил 5 млн руб.

Сейчас уголовное дело направили в Адлерский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте вынесли приговор инструктору автошколы по делу о даче взятки должностному лицу. Инструктор предложила инспектору МРЭО ГИБДД 70 тыс. руб. за содействие в получении водительских прав

Мария Удовик