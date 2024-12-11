Прокуратура защитит права таганрожцев, оставшихся без теплоснабжения

Донская прокуратура взяла на контроль восстановление прав таганрожцев, оставшихся без теплоснабжения из-за ракетного удара по котельной на ул. Циолковского. Как сообщалось ранее, тепло пропало в 27 многоквартирных домах.

В прокуратуре организовали горячую линию по телефону: 88632105599. Также сообщить о нарушении своих прав граждане могут через интернет-приемную прокуратуры Ростовской области.

Этой ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получили промышленное предприятие и городская котельная. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Дмитрий Ковалевский