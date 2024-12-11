Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вадим Шумков проведет прямую линию с зауральцами 12 декабря

Прямая линия губернатора Курганской области Вадим Шумков с жителями региона пройдет 12 декабря. Начало трансляции в 19 часов 29 минут, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор во время прямой линии подведет предварительные итоги социально-экономического развития Курганской области в 2024 году и ответит на вопросы жителей. Трансляция пройдет на телеканале «Россия-24» и в группе ГТРК «Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

До эфира вопросы Вадиму Шумкову можно оставить через платформу обратной связи на портале госуслуг. Во время прямой линии трансляции будут приниматься звонки от телезрителей по телефону: 8 (3522) 43-33-44.

В правительстве Курганской области обещают, что на вопросы, не озвученные во время прямого эфира, заявителям ответят дополнительно.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...