Вадим Шумков проведет прямую линию с зауральцами 12 декабря

Прямая линия губернатора Курганской области Вадим Шумков с жителями региона пройдет 12 декабря. Начало трансляции в 19 часов 29 минут, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор во время прямой линии подведет предварительные итоги социально-экономического развития Курганской области в 2024 году и ответит на вопросы жителей. Трансляция пройдет на телеканале «Россия-24» и в группе ГТРК «Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

До эфира вопросы Вадиму Шумкову можно оставить через платформу обратной связи на портале госуслуг. Во время прямой линии трансляции будут приниматься звонки от телезрителей по телефону: 8 (3522) 43-33-44.

В правительстве Курганской области обещают, что на вопросы, не озвученные во время прямого эфира, заявителям ответят дополнительно.