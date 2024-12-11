В Бавлинском районе в ДТП с «Рено» и грузовиком погиб человек

В Бавлинском районе Татарстана в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло на 1281 км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Рено» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон». В результате ДТП водитель «Рено» скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Диана Соловьёва