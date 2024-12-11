Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Бавлинском районе в ДТП с «Рено» и грузовиком погиб человек

В Бавлинском районе Татарстана в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло на 1281 км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Рено» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон». В результате ДТП водитель «Рено» скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...