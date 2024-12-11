Александр Бастрыкин поручил завести дело из-за аварийного дома в Верхнем Уфалее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обращения жильцов аварийного дома барачного типа в Верхнем Уфалее. Сейчас региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Заявители рассказали, что живут в деревянном многоквартирном доме на улице Лермонтова, построенном в 1954 году для временного проживания. За последние более 20 лет здание не ремонтировалось. В результате дом стал непригодным для жизни: конструкции прогнили и разрушаются, в стенах образовались сквозные трещины, электропроводка изношена, в нескольких квартирах обрушились межэтажные перекрытия. Управляющие компании от обслуживания дома отказываются. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.

Глава СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.