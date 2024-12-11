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Центр Ханты-Мансийска перекроют из-за съезда Дедов Морозов и Снегурочек

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 12 декабря собираются перекрыть центральные улицы ради Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек с международным участием, предупредили в городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать 16:00 до 21:00 для всех видов транспорта по ул. Мира — на участке от ул. Свердлова до ул. Дзержинского. «Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок»,— добавили в мэрии.

Съезд Дедов Морозов и Снегурочек проводится в Югре ежегодно с 2001 года, изначально он проводился в рамках округа. В программе — новогодние конкурсы и игры, а главный Дед Мороз из Великого Устюга зажжет новогодний костер. В этом году мероприятие посетят участники из Беларуси.

Ирина Пичурина

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