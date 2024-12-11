Горы зовут

В горнолыжном курорте Шерегеш есть уникальные природные достопримечательности — скалы-останцы, которые называются «Верблюды». Они расположены на склоне горы Курган и представляют собой остатки выхода магмы на поверхность земли. Скалы были разрушены под воздействием дождя, ветра и мороза.

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко / купить фото