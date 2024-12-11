Горы зовут
Великая красота
С 2003 года ежегодно 11 декабря отмечается Международный день гор (International Mountain Day). Решение о его учреждении было принято Генассамблеей ООН 20 декабря 2002 года. Цель этого праздника — обратить внимание на проблемы развития горных районов. В том числе это касается горных районов Сибири. Хребты и горные цепи нашего региона — в объективе «Ъ-Сибирь».
Туристы на скале Зуб Дракона на территории природного парка Ергаки, Красноярский край
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
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