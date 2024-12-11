Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горы зовут

Великая красота

С 2003 года ежегодно 11 декабря отмечается Международный день гор (International Mountain Day). Решение о его учреждении было принято Генассамблеей ООН 20 декабря 2002 года. Цель этого праздника — обратить внимание на проблемы развития горных районов. В том числе это касается горных районов Сибири. Хребты и горные цепи нашего региона — в объективе «Ъ-Сибирь».

Туристы на скале Зуб Дракона на территории природного парка Ергаки, Красноярский край

Туристы на скале Зуб Дракона на территории природного парка Ергаки, Красноярский край

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Туристы на скале Зуб Дракона на территории природного парка Ергаки, Красноярский край

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Сибирский солнечный радиотелескоп (ССРТ) в Бадарах, Иркутская область, 1985 г.

Сибирский солнечный радиотелескоп (ССРТ) в Бадарах, Иркутская область, 1985 г.

Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Туристическая группа во время зимнего похода по Центральному Алтаю. Туристы во время спуска с хребта на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Туристическая группа во время зимнего похода по Центральному Алтаю. Туристы во время спуска с хребта на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, являющейся частью Горной Шории — горно-таёжного региона, расположенного в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау

Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, являющейся частью Горной Шории — горно-таёжного региона, расположенного в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко  /  купить фото

Озеро Светлое на территории Ергак — горного массива в Западных Саянах на юге Сибири, Красноярский край

Озеро Светлое на территории Ергак — горного массива в Западных Саянах на юге Сибири, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

1952 г. СССР, Республика Алтай, село Шебалино. Колхозный чабан Таный Чалчикова едет учиться на два месяца в шебалинский «Дом Алтайки»

1952 г. СССР, Республика Алтай, село Шебалино. Колхозный чабан Таный Чалчикова едет учиться на два месяца в шебалинский «Дом Алтайки»

Фото: Немнонов Н. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Красноярский край. Плато Путорана раскинулось в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. В переводе с эвенкийского это название означает «страна озер с крутыми берегами», а в переводе с юкагирского — «горы без вершин»

Красноярский край. Плато Путорана раскинулось в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. В переводе с эвенкийского это название означает «страна озер с крутыми берегами», а в переводе с юкагирского — «горы без вершин»

Фото: Коммерсантъ / Николай Бурматов  /  купить фото

Вид с горы Кюн-Таг во время рассвета. Усть-Абаканский район, Республика Хакасия

Вид с горы Кюн-Таг во время рассвета. Усть-Абаканский район, Республика Хакасия

Фото: Никита Бойко

Белуха — это самая высокая гора Алтайских гор и Сибири, одна из наиболее высоких горных вершин России. Она находится на Катунском хребте, на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области. Белуха расположена прямо на границе России и Казахстана. С её склонов берёт начало река Катунь

Белуха — это самая высокая гора Алтайских гор и Сибири, одна из наиболее высоких горных вершин России. Она находится на Катунском хребте, на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области. Белуха расположена прямо на границе России и Казахстана. С её склонов берёт начало река Катунь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Данюшин  /  купить фото

Жители села Мульта, Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай

Жители села Мульта, Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Красноярские столбы и сентябрьское суперлуние

Красноярские столбы и сентябрьское суперлуние

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Виды горных хребтов Поднебесных Зубьев, горного района в Кузнецком Алатау, расположенного на границе Кемеровской области и Хакасии

Виды горных хребтов Поднебесных Зубьев, горного района в Кузнецком Алатау, расположенного на границе Кемеровской области и Хакасии

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Млечный путь и северное сияние на ночном небе в природном парке Ергаки в Красноярском крае

Млечный путь и северное сияние на ночном небе в природном парке Ергаки в Красноярском крае

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Марал на выпасе на фоне вершин Катунского хребта, Республика Алтай

Марал на выпасе на фоне вершин Катунского хребта, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Гонка экстремального триатлона Wild Siberia Xtreme Triathlon 2021 на Алтае. Прохождение участниками этапа велогонки на Чуйском тракте

Гонка экстремального триатлона Wild Siberia Xtreme Triathlon 2021 на Алтае. Прохождение участниками этапа велогонки на Чуйском тракте

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко

Иркутская область. Святой Нос — самый крупный полуостров Байкала. В прошлом он был священным местом для бурятских шаманистов. Наивысшая точка Святого Носа — точка Маркова, её высота составляет 1877 метров

Иркутская область. Святой Нос — самый крупный полуостров Байкала. В прошлом он был священным местом для бурятских шаманистов. Наивысшая точка Святого Носа — точка Маркова, её высота составляет 1877 метров

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Красноярскиий край участок дороги Тайшет – Междуреченск. Грузовой железнодорожный состав идет по Козинскому виадуку через заснеженные горы Саян

Красноярскиий край участок дороги Тайшет – Междуреченск. Грузовой железнодорожный состав идет по Козинскому виадуку через заснеженные горы Саян

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Вид с высоты на каньон водопада Хихикаль на Плато Путорана, Красноярский край

Вид с высоты на каньон водопада Хихикаль на Плато Путорана, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Николай Бурматов

Северо-Чуйский хребет — это горная цепь Алтайских гор, которая служит водоразделом рек Чуи, Карагем и Чаганузун. Протяжённость хребта составляет примерно 120 километров. Наивысшая точка находится в центральной части, известной как горный узел Биш-Иирду. Здесь же расположено основное скопление ледников хребта

Северо-Чуйский хребет — это горная цепь Алтайских гор, которая служит водоразделом рек Чуи, Карагем и Чаганузун. Протяжённость хребта составляет примерно 120 километров. Наивысшая точка находится в центральной части, известной как горный узел Биш-Иирду. Здесь же расположено основное скопление ледников хребта

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кейлин

Виды вокруг поселка Светлогоорск, в Туруханском районе Красноярского края России. Образует Светлогорский сельсовет. Светлогорск — поселок энергетиков Курейской ГЭС

Виды вокруг поселка Светлогоорск, в Туруханском районе Красноярского края России. Образует Светлогорский сельсовет. Светлогорск — поселок энергетиков Курейской ГЭС

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

С высоты полёта можно увидеть, где проходят границы Кемеровской области и республики Хакасия. В этом месте расположен горный хребет Кузнецкий Алатау. Здесь же находится туристический район Поднебесные Зубья с пешеходными маршрутами для любителей активного отдыха. А в центре расположен одноимённый заповедник — Кузнецкий Алатау

С высоты полёта можно увидеть, где проходят границы Кемеровской области и республики Хакасия. В этом месте расположен горный хребет Кузнецкий Алатау. Здесь же находится туристический район Поднебесные Зубья с пешеходными маршрутами для любителей активного отдыха. А в центре расположен одноимённый заповедник — Кузнецкий Алатау

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Звездное небо на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Звездное небо на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Туристическая группа во время похода по горному району Поднебесных Зубьев, горного района в Кузнецком Алатау, расположенного на границе Кемеровской области и Хакасии

Туристическая группа во время похода по горному району Поднебесных Зубьев, горного района в Кузнецком Алатау, расположенного на границе Кемеровской области и Хакасии

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вид на скальный массив Спящий Саян во время заката в природном парке Ергаки в Красноярском крае

Вид на скальный массив Спящий Саян во время заката в природном парке Ергаки в Красноярском крае

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

У подножия Саян. 1967 г. СССР, Красноярский край, село Шушенское

У подножия Саян. 1967 г. СССР, Красноярский край, село Шушенское

Фото: Кузьмин Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Вид с озера Байкал на Байкальский хребет, горную цепь, расположенную в Прибайкалье на территории Иркутской области и Бурятии.

Вид с озера Байкал на Байкальский хребет, горную цепь, расположенную в Прибайкалье на территории Иркутской области и Бурятии.

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вид на Чуйский хребет во время рассвета, Республика Алтай, Улаганский район

Вид на Чуйский хребет во время рассвета, Республика Алтай, Улаганский район

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

В горнолыжном курорте Шерегеш есть уникальные природные достопримечательности — скалы-останцы, которые называются «Верблюды». Они расположены на склоне горы Курган и представляют собой остатки выхода магмы на поверхность земли. Скалы были разрушены под воздействием дождя, ветра и мороза.

В горнолыжном курорте Шерегеш есть уникальные природные достопримечательности — скалы-останцы, которые называются «Верблюды». Они расположены на склоне горы Курган и представляют собой остатки выхода магмы на поверхность земли. Скалы были разрушены под воздействием дождя, ветра и мороза.

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко  /  купить фото

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Западные Саяны. Горы в районе природного парка Ергаки, Красноярский край

Западные Саяны. Горы в районе природного парка Ергаки, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Звездное небо на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Звездное небо на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Чёрная сопка — вершина в Берёзовском районе Красноярского края

Чёрная сопка — вершина в Берёзовском районе Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Красноярский край. Виды плато Путорана. Водопад Китабо-Орон на реке Иркингда, высота – 27 метров

Красноярский край. Виды плато Путорана. Водопад Китабо-Орон на реке Иркингда, высота – 27 метров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Горшков

Туристическая группа по время зимнего похода по Центральному Алтаю. Туристы во время спуска с хребта на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Туристическая группа по время зимнего похода по Центральному Алтаю. Туристы во время спуска с хребта на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Красноярский край, река Мана. Мана является правым притоком Енисея. Она начинается в горном озере Манском, также известном как Сорог. Озеро расположено на высоте 1400 метров над уровнем моря в северо-западной части горного массива Восточного Саяна

Красноярский край, река Мана. Мана является правым притоком Енисея. Она начинается в горном озере Манском, также известном как Сорог. Озеро расположено на высоте 1400 метров над уровнем моря в северо-западной части горного массива Восточного Саяна

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 34

Сибирский солнечный радиотелескоп (ССРТ) в Бадарах, Иркутская область, 1985 г.

Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Туристическая группа во время зимнего похода по Центральному Алтаю. Туристы во время спуска с хребта на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, являющейся частью Горной Шории — горно-таёжного региона, расположенного в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко  /  купить фото

Озеро Светлое на территории Ергак — горного массива в Западных Саянах на юге Сибири, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

1952 г. СССР, Республика Алтай, село Шебалино. Колхозный чабан Таный Чалчикова едет учиться на два месяца в шебалинский «Дом Алтайки»

Фото: Немнонов Н. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Красноярский край. Плато Путорана раскинулось в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. В переводе с эвенкийского это название означает «страна озер с крутыми берегами», а в переводе с юкагирского — «горы без вершин»

Фото: Коммерсантъ / Николай Бурматов  /  купить фото

Вид с горы Кюн-Таг во время рассвета. Усть-Абаканский район, Республика Хакасия

Фото: Никита Бойко

Белуха — это самая высокая гора Алтайских гор и Сибири, одна из наиболее высоких горных вершин России. Она находится на Катунском хребте, на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области. Белуха расположена прямо на границе России и Казахстана. С её склонов берёт начало река Катунь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Данюшин  /  купить фото

Жители села Мульта, Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Красноярские столбы и сентябрьское суперлуние

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Виды горных хребтов Поднебесных Зубьев, горного района в Кузнецком Алатау, расположенного на границе Кемеровской области и Хакасии

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Млечный путь и северное сияние на ночном небе в природном парке Ергаки в Красноярском крае

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Марал на выпасе на фоне вершин Катунского хребта, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Гонка экстремального триатлона Wild Siberia Xtreme Triathlon 2021 на Алтае. Прохождение участниками этапа велогонки на Чуйском тракте

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко

Иркутская область. Святой Нос — самый крупный полуостров Байкала. В прошлом он был священным местом для бурятских шаманистов. Наивысшая точка Святого Носа — точка Маркова, её высота составляет 1877 метров

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Красноярскиий край участок дороги Тайшет – Междуреченск. Грузовой железнодорожный состав идет по Козинскому виадуку через заснеженные горы Саян

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Вид с высоты на каньон водопада Хихикаль на Плато Путорана, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Николай Бурматов

Северо-Чуйский хребет — это горная цепь Алтайских гор, которая служит водоразделом рек Чуи, Карагем и Чаганузун. Протяжённость хребта составляет примерно 120 километров. Наивысшая точка находится в центральной части, известной как горный узел Биш-Иирду. Здесь же расположено основное скопление ледников хребта

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кейлин

Виды вокруг поселка Светлогоорск, в Туруханском районе Красноярского края России. Образует Светлогорский сельсовет. Светлогорск — поселок энергетиков Курейской ГЭС

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

С высоты полёта можно увидеть, где проходят границы Кемеровской области и республики Хакасия. В этом месте расположен горный хребет Кузнецкий Алатау. Здесь же находится туристический район Поднебесные Зубья с пешеходными маршрутами для любителей активного отдыха. А в центре расположен одноимённый заповедник — Кузнецкий Алатау

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Звездное небо на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Туристическая группа во время похода по горному району Поднебесных Зубьев, горного района в Кузнецком Алатау, расположенного на границе Кемеровской области и Хакасии

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вид на скальный массив Спящий Саян во время заката в природном парке Ергаки в Красноярском крае

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

У подножия Саян. 1967 г. СССР, Красноярский край, село Шушенское

Фото: Кузьмин Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Вид с озера Байкал на Байкальский хребет, горную цепь, расположенную в Прибайкалье на территории Иркутской области и Бурятии.

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вид на Чуйский хребет во время рассвета, Республика Алтай, Улаганский район

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

В горнолыжном курорте Шерегеш есть уникальные природные достопримечательности — скалы-останцы, которые называются «Верблюды». Они расположены на склоне горы Курган и представляют собой остатки выхода магмы на поверхность земли. Скалы были разрушены под воздействием дождя, ветра и мороза.

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко  /  купить фото

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Западные Саяны. Горы в районе природного парка Ергаки, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Звездное небо на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Чёрная сопка — вершина в Берёзовском районе Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Красноярский край. Виды плато Путорана. Водопад Китабо-Орон на реке Иркингда, высота – 27 метров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Горшков

Туристическая группа по время зимнего похода по Центральному Алтаю. Туристы во время спуска с хребта на северной стороне Катунского хребта, Усть-Коксинский район Республики Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Красноярский край, река Мана. Мана является правым притоком Енисея. Она начинается в горном озере Манском, также известном как Сорог. Озеро расположено на высоте 1400 метров над уровнем моря в северо-западной части горного массива Восточного Саяна

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...