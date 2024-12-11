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В Челябинской области больше всех зарабатывают топ-менеджеры и водители

По итогам ноября в Челябинской области самыми высокооплачиваемыми стали специалисты из сфер «Высший и средний менеджмент» и «Транспорт, логистика, перевозки». В среднем они получают жалованье 112,2 тыс. руб. и 101,8 тыс. руб. соответственно, сообщает Hh.ru.

В топ-5 направлений с самой высокой зарплатой в регионе также попали «Сельское хозяйство» (среднее жалованье — 98,1 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (95,8 тыс. руб.) и «Добыча сырья» (92,9 тыс. руб.).

При этом в антирейтинге оказались сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (43,1 тыс. руб.), «Розничная торговля» (44,7 тыс. руб.), «Наука, образование» (45,8 тыс. руб.).

Среднее предлагаемое жалованье в Челябинской области по итогам ноября составило 60,7 тыс. руб. С января оно выросло на 13%, или на 7,1 тыс. руб. В целом по стране зарплатное предложение достигло 73,4 тыс. руб. (+21%, или 12,9 тыс. руб.).

Виталина Ярховска

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