Форму катка «Сердце Тюмени» исправили после жалоб на несоответствие проекту
В Тюмени организаторы самого большого катка города «Сердце Тюмени» скорректировали его форму после жалоб жителей на несоответствие форме по проекту, сообщили в группе катка во «ВКонтакте».
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По словам организаторов, это произошло из-за погодных условий. «Работаем над сердцем каждый день. Но природа решила напомнить, что в ее планах еще немного тепла. Ждем возвращения холодной погоды, чтобы реализовать все свои планы»,— сказано в сообщении.
Каток площадью 6,5 тыс. кв. м открылся 7 декабря. Он входит в развлекательный парк площадью 10 кв. м возле ул. Обдорской. Ранее тюменское правительство опровергло многомиллионные траты в его строительство.