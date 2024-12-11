Водителей предупредили о сильном снегопаде на трассе Пермь — Екатеринбург

На 170 км дороги Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе наблюдается интенсивный снегопад, который может значительно усложнить дорожную обстановку, предупредили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Автоинспекторы порекомендовали пешеходам и водителям быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности на дорогах, а водителям с малым опытом вождения по возможности отложить поездку до улучшения погоды.

Напомним, тепло задержится на Среднем Урале до конца рабочей недели и пройдут снегопады, которые могут идти практически ежедневно, особенно по западу, юго-западу и юго-востоку области.

Ирина Пичурина