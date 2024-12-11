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Власти Екатеринбурга планируют сохранить скидку в 13 руб. за проезд в новом году

Администрация Екатеринбурга собирается продлить акцию с 13-рублевой скидкой на проезд в общественном транспорте после Нового года, сообщил порталу Е1.ru вице-мэр Рустам Галямов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По его словам, спрос на оплату через QR-коды оказался очень высоким, поэтому мэрия обратилась с письмом о возможном продлении акции после Нового года в Национальную систему платежных карт (НСПК). Ответ ожидается.

Напомним, с 10 октября в Екатеринбурге в автобусах, троллейбусах и трамваях стоимость проезда снизили с 33 руб. до 20 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП), для этого внутри транспорта приклеили таблички с QR-кодами. Скидка предоставляется за счет НСПК, водители получают полною стоимость проезда. Акция должна продлиться до 31 декабря.

Ирина Пичурина

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