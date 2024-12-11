Южный застройщик строит на севере

Рассрочка с платежом всего 50 000 руб./мес. теперь доступна в Мурманске!

Группа компаний «ИнтерСтрой» возводит объект комфорт-класса в Мурманске — жилом комплексе «Северное Сияние». Это два монолитно-каркасных 16-этажных дома, выполненных в современном стиле.

В домах предусмотрено все для комфорта жильцов: коммерческие помещения для бизнеса на первых этажах домов, уютные, благоустроенные дворы без машин, современные детская и спортивная площадки, ландшафтное озеленение, места отдыха. В каждом подъезде имеются помещения для хранения колясок, санок и велосипедов жильцов. Для безопасности автомобиля — двухуровневая парковка.

В комплексе продумана планировка каждой квартиры. В домах представлены популярные студии, эргономичные однокомнатные квартиры, полноценные двухкомнатные и двухкомнатные квартиры евро-формата.

Комплекс расположен в уютном и современном районе со всеми преимуществами комфортной жизни. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, аптеки, детские сады, школы, спортивная школа, досуговые центры.

До 31 декабря 2024 в Мурманске для покупателей квартир в ЖК «Северное сияние» действует гибкая рассрочка от застройщика. Без процентов и переплат! Первоначальный платеж по рассрочке — 30%. Ежемесячный платеж по любой квартире на 11 месяцев — 50 000 руб. в месяц. На 12-й месяц, то есть через год: полное погашение остатка (можно перейти на ипотеку).

Рассмотрим, как будет действовать эта рассрочка на примере 1-комнатной квартиры в ЖК Северное сияние:

Стоимость: 5 342 000 руб.

Первый взнос 30% = 1 602 600 руб.

11 месяцев платёж: 50 000 руб. (итого за 11 месяцев 550 000 руб.)

Через год на 12-й месяц нужно внести остаток: 3 189 400 руб.

Рассрочка на гибких условиях — возможность зафиксировать цену объекта и сэкономить средства без банковских кредитов и переплат. Если покупатель предпочитает размещать средства на банковских вкладах: можно закрыть рассрочку полностью, после получения дохода по вкладу.

*Рекламодатель застройщик ООО «СЗ «Северное Сияние», ИНН 9102289719, адрес: 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Таганрогская, д. 14 кв. 40. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. **Рассрочку предоставляет застройщик ООО «СЗ «Северное Сияние».

https://интерстрой.рф/