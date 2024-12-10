Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники донского Минтранса написали тест на тему борьбы с коррупцией

В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, сотрудники министерства транспорта Ростовской области написали тематический тест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Тест был направлен на проверку знаний законодательства о противодействии коррупции. В частности, были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших об известных фактах коррупции.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, врио губернатор Ростовской области подписал указ об отстранении от занимаемой должности министра транспорта Виталия Кушнарева. Его место займет Инна Володина — первый заместитель экс-главы ведомства. Также свой пост может покинуть заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко.

Анна Марьина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...