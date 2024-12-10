Сотрудники донского Минтранса написали тест на тему борьбы с коррупцией

В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, сотрудники министерства транспорта Ростовской области написали тематический тест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Тест был направлен на проверку знаний законодательства о противодействии коррупции. В частности, были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших об известных фактах коррупции.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, врио губернатор Ростовской области подписал указ об отстранении от занимаемой должности министра транспорта Виталия Кушнарева. Его место займет Инна Володина — первый заместитель экс-главы ведомства. Также свой пост может покинуть заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко.

Анна Марьина