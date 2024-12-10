Почти тысяча донских предпринимателей нелегально пользовались электроэнергией

С начала года «ТНС Энерго» выявила в Ростовской области 958 фактов нелегального использования электроэнергии предпринимателями. Речь идет о тех случаях, когда за использованную для коммерческой деятельности энергию бизнесмены платили по тарифу для населения.

Пресс-служба компании сообщает, что с нарушителей взыскали 21,8 млн руб. Всего в 11 регионах, обслуживаемых организацией, зафиксировали более 3 тыс. случаев нецелевого использования ресурса, большая часть которых пришлась на донской регион. Нарушителям пришлось заплатить в общей сложности 214 млн руб.

Дмитрий Ковалевский