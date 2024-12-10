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В Новочеркасске погиб пассажир ВАЗа в ДТП с кроссовером

Утром 10 декабря в Новочеркасске Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным пресс-службы, 22-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал по пр. Баклановский. Около дома №89 он проскочил на красный сигнал светофора. В результате кроссовер столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114, которым управлял водитель 1970 года рождения. В результате пассажир отечественной машины погиб, водителя госпитализировали.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков

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