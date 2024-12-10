Жителя Батайска осудили за кражу и дачу взятки полицейскому

Батайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя. Он признан виновным в краже и даче взятки (п. «г» ч. 3 ст. 158; ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, не называя имя подсудимого.

Установлено, что фигурант в январе 2024 года похитил деньги с банковской карты, которую нашел рядом с банкоматом. После этого полицейские доставили его в отдел. Там подсудимый попытался дать правоохранителю взятку в сумме 12 тыс. руб.

Суд приговорил подсудимого к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анастасия Казуков