Суд подтвердил законность конфискации активов «Концерна Покровский»

Краснодарский краевой суд вынес апелляционное определение по делу об обращении взыскания в казну Российской Федерации долей в уставных капиталах и акций 22 компаний, входивших в группу компаний «Концерн Покровский». В феврале Каневской районный суд постановил изъять эти активы, оцененные в 9 млрд руб. Сейчас краевая инстанция оставила это решение без изменений, сообщает «Ъ-Кубань».

Основанием для конфискации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001 по 2004 годы). По данным прокуратуры, бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных им во время работы в этом ведомстве.

Концерн «Покровский» – многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. «Покровский» занимался растениеводством, в структуру холдинга также входили семь ферм КРС, два свинокомплекса, три сахарных завода, шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

В 2021 году в отношении тогдашних бенефициаров «Покровского» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и мошенничестве, расследование дела продолжается, оба бизнесмена находятся в розыске.

Сергей Иванов