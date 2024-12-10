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Казанские ученики завоевали золото на всероссийском турнире по беспилотникам

Школьники из Казани завоевали золотые медали на всероссийском турнире по беспилотникам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

Казанские ученики завоевали золото на всероссийском турнире по беспилотникам

Казанские ученики завоевали золото на всероссийском турнире по беспилотникам

Фото: пресс-службе Министерства образования и науки РТ

Казанские ученики завоевали золото на всероссийском турнире по беспилотникам

Фото: пресс-службе Министерства образования и науки РТ

Две команды учеников из казанских лицеев завоевали золотые медали в номинации «Гонщик БАС». Итоги всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота» подвели в Калуге. На соревнованиях выступили команды из 30 регионов страны.

Турнир был организован Министерством просвещения России в рамках федеральных проектов «Кадры для беспилотных авиационных систем» и «Стимулирование спроса на отечественные БАС» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Диана Соловьёва

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